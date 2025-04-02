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Mardin'de havaya ateş edenleri uyardı, vurularak öldürüldü

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#Çatışma#Mardin#Silah
Mardinde havaya ateş edenleri uyardı, vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 14:19

Mardin'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada tabanca ile vurulan Ahmet Durak (32), hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi.

R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

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#Çatışma#Mardin#Silah

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