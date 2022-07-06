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Mardin'de hastanede patlama sonrası yangın: Hastalar tahliye ediliyor

#Mardin#Hastane#Patlama

Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir hastanede patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası hastanedeki hastalar tahliye ediliyor.

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Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Art arda gelen yaşanan patlamalar nedeniyle hastalar hastaneden tahliye edilmeye başladı.

Mardinde hastanede patlama sonrası yangın: Hastalar tahliye ediliyor

Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastalar vatandaşların da yardımıyla tahliye ediliyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken patlama ihtimaline karşı vatandaşlar alandan uzaklaştırılıyor.

Mardinde hastanede patlama sonrası yangın: Hastalar tahliye ediliyor

Mardinde hastanede patlama sonrası yangın: Hastalar tahliye ediliyor

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#Mardin#Hastane#Patlama

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