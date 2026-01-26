Mardin'de hastane önünde iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı! 8 şüpheli gözaltında

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Hastane içine de taşan olayda Suud Çeçen (56), A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Suud Çeçen (56), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeçen’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların, çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı kavga ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.