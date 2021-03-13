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GeriGündem Mardin'de hareketli dakikalar... Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı
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Gündem
Burak EMEK/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Mardin'de hareketli dakikalar... Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı

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Mardin'de hareketli dakikalar... Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı

Mardin'de K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Z.B.'nin misafir olarak kaldığı evi bastı. Yanında arkadaşı ile içeri giren K.Ş. ve Z.B. arasında kavga çıktı. Çağırılan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Aydın'dan gelen Z.B.'nin, arkadaşının evinde misafir olarak kaldığını öğrendi. Bunun üzerine K.Ş., arkadaşı S.B. ile birlikte Z.B.'nin misafir olduğu A.A.'nın evine gitti. Evde, K.Ş. ile Z.B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, 4 kadın da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadınların, polis merkezine götürüldükleri sırada bina önünde yaşadığı gerginlik ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.

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