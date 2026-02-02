×
Mardin'de feci yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

#Mardin#Yangın#Acil Servis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 11:15

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu öldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı kırsal Akyazı Mahallesi’nde bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilenen Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen H.K. ve A.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin cenazesi incelemenin ardından morga götürülecek.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

