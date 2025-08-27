×
Mardin'de feci kaza! Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kaza#Tır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 09:42

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada Abdülkadir Talas (65), Mehmet S. (40), Murat D. (50), Cihan A. (25), Habat M. (42), Emine U. (48), İbrahim T. (40), Sara C. (28), Şeyhmus A. (52) ve Mervan Ç. (29) yaralandı.

Mardinde feci kaza Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Talas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

