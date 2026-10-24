Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan 5 yaşındaki Zana Öztürk, 5 yaşındaki Mert Öztürk, 9 yaşındaki Lavin Öztürk ve 11 yaşındaki Mehmet Şirin Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 KİŞİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

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Kazada yaralanan 30 yaşındaki Fikriye Öztürk ve 28 yaşındaki Gülcan Öztürk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.