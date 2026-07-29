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Mardin'de feci kaza!! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

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#Mardin Trafik Kazası#Artuklu Kaza#Savurkapı Mahallesi
Mardinde feci kaza Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 01:00

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan her iki araçtaki 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardinde feci kaza Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Mardinde feci kaza Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

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#Mardin Trafik Kazası#Artuklu Kaza#Savurkapı Mahallesi

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