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Mardin'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 6 yaralı

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#Trafik Kazası#Mardin#Kaza
Mardinde feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 07:10

Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Artuklu- Ömerli Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardinde feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar: 6 yaralı

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#Trafik Kazası#Mardin#Kaza

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