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Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

#Mardin#Ömerli #Trafik Kazası
Mardinde feci kaza İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Mardin Ömerli karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatı kaybederken 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Mardin Ömerli karayolunda Hop geçidi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplamda 8 kişinin yaralandığını belirledi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar devlet hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Mardin#Ömerli #Trafik Kazası

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