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Hürriyet
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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 18:51 | Son Güncelleme:

Mardin'de facia! 22 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 21 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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