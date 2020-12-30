AA
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Mardin'de facia! 22 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 21 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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