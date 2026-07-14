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Mardin'de evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! 15 yaşındaki Merve'den acı haber

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#Mardin#Derik#Merve Erbek
Mardinde evde başından vurulmuş halde bulunmuştu 15 yaşındaki Merveden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 10:18

Mardin'in Derik ilçesinde evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve Erbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 9 Temmuz'da öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren ailesi, Merve Erbek’i tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve, yolda bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Derik Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Merve Erbek, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Erbek’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mardin#Derik#Merve Erbek

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