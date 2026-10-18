×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de ev temizliğinde acı ölüm: Halı yıkarken akıma kapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin Kazası#Yeter Talay#Elektrik Kazaları
Mardinde ev temizliğinde acı ölüm: Halı yıkarken akıma kapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 13:14

Mardin'in Derik ilçesinde evinde temizlik yaptığı sırada halı yıkayan 4 çocuk annesi Yeter Talay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Talay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Düztaş Mahallesi’nin Selamet mezrasında meydana geldi. Evinde temizlik yapan Yeter Talay, halı yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardinde ev temizliğinde acı ölüm: Halı yıkarken akıma kapıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Talay, kurtarılamadı. Talay’ın cansız bedeni, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edilen Talay'ın cenazesi, Selamet mezrasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınAdanada fırtına çatıyı uçurdu Evin sahibi o anları anlattı: Deprem oldu sandıkAdana'da fırtına çatıyı uçurdu! Evin sahibi o anları anlattı: Deprem oldu sandıkHaberi görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin Kazası#Yeter Talay#Elektrik Kazaları

BAKMADAN GEÇME!