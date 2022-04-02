Mardin'de 'Eren Kış-33 Operasyonu' başlatıldı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal (Mardin-Ömeryan) Operasyonu' başlatıldı.

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Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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