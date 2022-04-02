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Mardin'de 'Eren Kış-33 Operasyonu' başlatıldı

#Mardin#Eren Kış#Operasyon
Mardinde Eren Kış-33 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal (Mardin-Ömeryan) Operasyonu' başlatıldı.

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Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel görev aldı.

Mardinde Eren Kış-33 Operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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Mardinde Eren Kış-33 Operasyonu başlatıldı

Mardinde Eren Kış-33 Operasyonu başlatıldı

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