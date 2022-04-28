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Mardin’de dolu yağışı ve sel

#Mardin#Yağmur#Yağış

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, dolu yağışı ve sel nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü, Sultan Şeyhmus Ezzuli Türbesi'nin bahçesi ile bazı evleri de su bastı.

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Kırsal Yüce Mahallesi'nde dolu yağışı ve ardından oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Misket büyüklüğündeki dolu, mahalledeki meyve bahçelerine zarar verdi. Oluşan sel nedeniyle, Sultan Şeyhmus Ezzuli Türbesi'nin bulunduğu bahçe ve bazı evleri de su bastı. Yüce Mahallesi Muhtarı Selahattin Gür, 5 yıldır böyle bir dolu yağmadığını belirterek, "Dolu meyve bahçelerimizi mahvetti. Özellikle ağaçlardaki kayısılarımızın tamamına yakını misket büyüklüğündeki dolu yüzünden yere düştü. Bahçelerde büyük bir zarar var" dedi.

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#Mardin#Yağmur#Yağış

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