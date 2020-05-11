Mardin'de dolu tarım arazilerini vurdu

Savur ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 2 günden beri etkili olan sağanağın dün akşam saatlerinde yerini doluya bırakmasıyla ilçeye bağlı Kırkdirek, Taşlık, Şenocak, İçgören mahallerinde ekili yüzlerce hektar buğday, arpa ve mercimek tarlası zarar gördü. Dolu yağışının ardından tarlalarda hasar tespit çalışması başlatıldı.