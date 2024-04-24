×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de yanan TIR’dan kendileri çıktılar

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kaza#Trafik
Mardinde yanan TIR’dan kendileri çıktılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 13:48

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devrildikten sonra alev alan TIR’daki 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, dün sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolu uluslararası İpekyolu’ndaki Atlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Gündoğdu Mezrası Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi. 2 kişinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada, TIR alev aldı.

Mardinde yanan TIR’dan kendileri çıktılar

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR’daki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR, vinç ile bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!