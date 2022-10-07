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Artuklu ilÃ§esi 13 Mart Mahallesi'nde bir sÃ¼re Ã¶nce hizmete aÃ§Ä±lan DiriliÅŸ ParkÄ±'ndaki bazÄ± oyuncaklar, sabah saatlerinde ateÅŸe verildi. O anlar, cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Ä°hbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diÄŸer oyuncaklara sÄ±Ã§ramadan alevleri sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Oyuncaklar kullanÄ±lamaz hale gelirken, polis bÃ¶lgede inceleme yaptÄ±.

Ekipler, yangÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 ÅŸÃ¼pheliyi yakalayÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Bu arada Artuklu Belediye BaÅŸkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptÄ±.

Yetkililerden bilgi aldÄ±ktan sonra konuÅŸan Anuk, incelemeler sonrasÄ± oyuncaklarÄ±n yenilenip, parkÄ±n yeniden hizmete aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â