HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de çocuk parkÄ±ndaki oyuncaklar yakÄ±ldÄ±: 2 gözaltÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Mardin#Artuklu#Çocuk ParkÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 12:16

Mardinâ€™in Artuklu ilÃ§esinde kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce hizmete alÄ±nan parktaki bazÄ± oyuncaklar ateÅŸe verildi, o anlar kameraya yansÄ±rken, polis 2 ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Artuklu ilÃ§esi 13 Mart Mahallesi'nde bir sÃ¼re Ã¶nce hizmete aÃ§Ä±lan DiriliÅŸ ParkÄ±'ndaki bazÄ± oyuncaklar, sabah saatlerinde ateÅŸe verildi. O anlar, cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Ä°hbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diÄŸer oyuncaklara sÄ±Ã§ramadan alevleri sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Oyuncaklar kullanÄ±lamaz hale gelirken, polis bÃ¶lgede inceleme yaptÄ±.

Ekipler, yangÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 ÅŸÃ¼pheliyi yakalayÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Bu arada Artuklu Belediye BaÅŸkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptÄ±.

Yetkililerden bilgi aldÄ±ktan sonra konuÅŸan Anuk, incelemeler sonrasÄ± oyuncaklarÄ±n yenilenip, parkÄ±n yeniden hizmete aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Mardinde Ã§ocuk parkÄ±ndaki oyuncaklar yakÄ±ldÄ±: 2 gÃ¶zaltÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Mardin#Artuklu#Çocuk ParkÄ±

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Rusya lideri Putinin 70 yÄ±llÄ±k hayatÄ±na damga vuran 7 dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±

Rusya lideri Putin'in 70 yÄ±llÄ±k hayatÄ±na damga vuran 7 dönüm noktasÄ±

#Vladimir Putin
Hamile bir kadÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± Ã¼zerine kurulan yuva darmadaÄŸÄ±n oldu

Hamile bir kadÄ±nÄ±n gözyaÅŸlarÄ± üzerine kurulan yuva darmadaÄŸÄ±n oldu

#Gisele Bundchen
TÃ¼rkiyenin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor UEFA Ã¼lke puanÄ± sÄ±ralamasÄ±nda yeni yerimiz...

Türkiye'nin çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sürüyor! UEFA ülke puanÄ± sÄ±ralamasÄ±nda yeni yerimiz...

#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Rusya lideri Putinin 70 yÄ±llÄ±k hayatÄ±na damga vuran 7 dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±

Rusya lideri Putin'in 70 yÄ±llÄ±k hayatÄ±na damga vuran 7 dönüm noktasÄ±

#Vladimir Putin
Hamile bir kadÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± Ã¼zerine kurulan yuva darmadaÄŸÄ±n oldu

Hamile bir kadÄ±nÄ±n gözyaÅŸlarÄ± üzerine kurulan yuva darmadaÄŸÄ±n oldu

#Gisele Bundchen
TÃ¼rkiyenin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor UEFA Ã¼lke puanÄ± sÄ±ralamasÄ±nda yeni yerimiz...

Türkiye'nin çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sürüyor! UEFA ülke puanÄ± sÄ±ralamasÄ±nda yeni yerimiz...

#Türkiye