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Mardin'de camide namaz kılarken bıçaklanarak yaralandı

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#Mardin#Kızıltepe#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 15:45

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Mardin#Kızıltepe#Bıçaklı Saldırı

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