Mardin'de cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin değişik noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca, kentin araç girmeyen dar ve tarihi sokaklarında da 'yaya devriye ekipleri' oluşturan güvenlik güçleri, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarını izin belgesi ile sürdüren işçiler, kurallara uyulduğu takdirde koronavirüs ile mücadelenin olumlu sonuç vereceğini söyledi.