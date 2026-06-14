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Mardin'de buğday tarlalarında yangın: 230 dönüm zarar gördü

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#Tarla#Yangın#Mardin
Mardinde buğday tarlalarında yangın: 230 dönüm zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 16:08

Mardin’in Kızıltepe ile Derik ilçelerinde öğleden sonra çıkan yangınlarda 230 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı ve Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı mahallelerindeki buğday tarlalarında öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangınlar çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Mardinde buğday tarlalarında yangın: 230 dönüm zarar gördü

230 DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörlerle tarlaların çevresini sürerek alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalara destek verdi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında Derik Atlı Mahallesi'nde 150 dönüm, Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde ise 80 dönümlük buğday ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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