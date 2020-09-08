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MARDİN (AA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Mardin'de bir araçta 117 sikke ele geçirildi

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Mardin'de bir araçta 117 sikke ele geçirildi
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Mardin'de bir araçta yapılan aramada 117 gümüş sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki kişinin hafif ticari araçla tarihi eser niteliği taşıyan sikke sevki yapacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları aracı Mardin-Midyat kara yolunda Kabala Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu olarak bulunan Ş.B'nin el çantasında 117 tarihi eser niteliği taşıyan gümüş sikke bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü R.T. ile Ş.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen gümüş sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

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