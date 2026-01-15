×
Mardin'de baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanamasından öldü

#Beyin Kanaması#Kızıltepe#Mahmut Çiçek
Mardinde baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanamasından öldü
Ocak 15, 2026 12:52

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde beyin kanaması geçiren Mehmet Çiçek (80) ile oğlu Mahmut Çiçek (55), tedavi gördükleri hastanelerde 1 gün arayla hayatını kaybetti.

Eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Çiçek’in oğlu Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 GÜN ARAYLA İKİ ÖLÜM HABERİ

Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mahmut Çiçek de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki ölüm haberiyle hüzne boğuldu.

Baba ve oğlundan geriye Mahmut Çiçek'in babasını hastanede ziyaret etiği sırada çektiği fotoğraf kaldı.

