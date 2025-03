Haberin Devamı

Derik ilçesinde kestiği at ve eşeklerin etlerini satmak için Yeşilli ilçesine getiren şüphelinin yolda atıkları boş araziye attığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Yapılan çalışmada et atıkları ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti imha edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.