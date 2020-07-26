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Nezir GÜNEŞ/DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi

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Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi
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MARDİN'in Savur ilçesinde güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), bulunup, imha edildi.

Savur ilçesi kırsalında askerlerin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından EYP tuzaklandığı bilgisini değerlendiren, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan arazi aramasında, EYP tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından EYP, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.

 

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