Mardin'de asırlık bayram geleneği

Bu yıl Ramazan Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında kutlanacak olsa da gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı kentlerde vatandaşlar, asırlardır dini bayramları kınalı elleriyle karşılama geleneklerini, bu bayramda da sürdürdü. Mardin'in Midyat ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi başta çocuklar olmak üzere yetişkinlikler el ve ayaklarına kına yakmaya başladı. Kadınlar avuç içi ve parmak uçlarına, erkekler ise sadece serçe parmaklarına kına yakıyor.



ATALARINDAN ÖĞRENDİĞİ GELENEĞİ TORUNLARINA AKTARIYOR



Çocukları ve torunlarının ellerine kına yakan Elif Direkçi, "Ellere kına yakılması bizler çocukken de vardı. Annelerimiz anlatırdı, onların da anneleri ellerine bayram yaklaştığında kına kayardı. Biz her bayram yaklaştığında annemize 'Hadi elimize kına yak' diye sürekli söylerdik. Ellerimize kına yaktıklarında çok mutlu olurduk. Şimdi de çocuklarımızın, torunlarımızın ellerine kına yaktığımızda çok seviniyorlar. Bayramlarımızın bir geleneğidir. Her bayram bunu yaparız" dedi.



Abdurrahim Aktaş (43), geleneklerin unutulamaması için çocuklarını bilgilendirdiklerini ifade ederek, "Eski geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi kaybetmeden Midyat'ta halen sürdürüyoruz. İnşallah örf ve adetlerimizi Midyat'ın tarihi gibi onların da kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Dedelerimiz, atalarımız eskiden nasıl yapmışsa biz de o geleneklerimizi yeni kuşaklara aktaracağız. Dedelerimiz nasıl yapıyorlarsa biz de onlar gibi bayramlarımızı yaşamak istiyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın ellerine kına yaktık" diye konuştu.