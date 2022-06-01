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Mardin'de arazi sularken yılan ısırmasıyla hayatını kaybetti

#Mardin#Sağlık#Yılan
Mardinde arazi sularken yılan ısırmasıyla hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesinde Servet Arslan (28), tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

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Derik'in kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde oturan, 2 çocuk babası Servet Arslan, dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti. Pınarcık Mahallesi’nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan'ın sol ayağından yılan ısırdı. Arslan'ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti.

Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan'ın cansız bedeni, morga konuldu. Yapılan ön otopside Arslan'ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi. Arslan’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesi’nde toprağa verildi.

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#Mardin#Sağlık#Yılan

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