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Mardin'de akılalmaz ölüm: Balın tadına bakarken hayatını kaybetti

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#Mardin#Bal#Arı
Mardinde akılalmaz ölüm: Balın tadına bakarken hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 12:15

Mardin'de arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan aldığı balı yediği sırada diline arı sokan şahıs hayatını kaybetti.

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Olay, 20 Eylül Cuma günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kemerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Gündüz (54) arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda gezindiği sırada arıların ağaç kovuğunda yuva yaptığını fark etti. Arıların ürettiği balın tadına bakmak isteyen Gündüz, ağaç kovuğundan bal aldı. Aldığı balın tadına baktığı sırada balın içine gizlenmiş arı, Gündüz'ün diline soktu. Gündüz'ün fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mardinde akılalmaz ölüm: Balın tadına bakarken hayatını kaybetti

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#Mardin#Bal#Arı

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