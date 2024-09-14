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Mardin'de Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı

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#Mardin#Ahmet Türk#Darp
Mardinde Ahmet Türkün 3 yeğeni, darp iddiasıyla tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 17:26

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, Artuklu ilçesindeki eğlence mekanında tartıştıkları kişiyi otomobile bindirerek darbedip, yol kenarına bıraktıkları gerekçesiyle tutuklandı.

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Olay, 12 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Artuklu ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darbetti.

Şüphelilerin, Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki yolun kenarına yaralı halde bıraktıkları S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp, şikayetçi oldu.

Şüpheliler, ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mardin#Ahmet Türk#Darp

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