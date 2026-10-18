Mardin'de adliye önünde husumet kavgası: Silahlı, taşlı, sopalı çatışma: 6 yaralı

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Olay, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi’nde adliye karşısındaki arazide meydana geldi. Dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın taraflarının yakınları, adliye önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada G.D. (20), C.D. (19), A.O. (53), R.D. (46), H.A. (43) ve M.A. (46) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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