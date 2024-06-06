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Mardin'de 9 ayrı noktada yangın... 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Derik
Mardinde 9 ayrı noktada yangın... 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 01:10

Mardin’in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4, Derik ilçesinde de 5 ayrı bölgede buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölge halkının ihbarıyla yangınlara itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve traktörlerle de köylüler müdahalede bulundu.

Mardinde 9 ayrı noktada yangın... 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınan yangınlarda ilk belirlemelere göre 800 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi ile hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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#Mardin#Kızıltepe#Derik

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