×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de 7’nci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Balkon Düşme
Mardinde 7’nci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 15:10

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde binanın 7’nci katındaki dairenin balkonundan düşen 76 yaşındaki Türkiye Tunç, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. 7’nci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Türkiye Tunç, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Ses üzerine balkona çıkan yakınları, Tunç’u yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde ve olayın meydana geldiği alanda inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından Türkiye Tunç’un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Kızıltepe#Balkon Düşme

BAKMADAN GEÇME!