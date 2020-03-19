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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 16:47,Son Güncelleme:/

Mardin'de 452 şişe kaçak kolonya ele geçirildi

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Mardin'de 452 şişe kaçak kolonya ele geçirildi
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MARDİN'de, belediye ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirildi.

Artuklu Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı işletmelerin haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında bir iş yerine denetim yaptı. Denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirdi.

Kolonyalara el konulurken, iş yeri sahibi hakkında inceleme başlatıldı.

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