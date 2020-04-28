Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
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Mardin'de, 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
MARDİN'de, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden 4 yıldır aranan D.Ç., saklandığı evde yakalandı. Jandarmadan adliyeye sevk edilen D.Ç., mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2016 yılından beri 'FETÖ/PDY üyeliği'nden aranan D.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ilçesindeki evde saklandığını belirlediği D.Ç.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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