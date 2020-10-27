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Selim KAYA/ MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Mardin'de, 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Mardin'de, 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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MARDIN'de, jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır kara yolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara buldu. Sigaralara el koyan ekipler, araç sürücüsü M.A.O.'yu gözaltına aldı.

 

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