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Mardin'de 3 asırlık çekiç sesi: Süryani demirci, ata mesleğini oğluyla 8’inci kuşağa taşıyor

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#Cemil Akdemir#Gevergis Akdemir#Demirci
Mardinde 3 asırlık çekiç sesi: Süryani demirci, ata mesleğini oğluyla 8’inci kuşağa taşıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:11

Mardin’in Ömerli ilçesinde yaşayan tek Süryani aile olan Akdemir ailesinin son demir ustası Cemil Akdemir (48), dedelerinden kalan 300 yıllık geleneği yaşatıyor. Kavurucu yaz sıcağına rağmen ocak başında geleneksel yöntemlerle el emeği tarım aletleri üreten Akdemir, lise öğrencisi 15 yaşındaki oğlu Gevergis'i de yanına alarak aile mirasını 8'inci kuşağa aktarmayı hedefliyor.

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Ömerli ilçesinde bulunan son geleneksel demirci dükkanında çalışan Cemil Akdemir, henüz 8 yaşında babasının yanında başladığı meslekte 40 yılı geride bıraktı. Seri üretimin yaygınlaşmasına ve çırak yetişmemesine rağmen geleneksel dövme yöntemini sürdüren Akdemir, kavurucu yaz sıcaklarında demir ocağının başında üretime devam ediyor.

Mardinde 3 asırlık çekiç sesi: Süryani demirci, ata mesleğini oğluyla 8’inci kuşağa taşıyor

Demirci, dükkanında bölge halkının ihtiyaç duyduğu kazma, orak, saban demiri, çapa, balta, nacak, keser, bağ bıçağı, nal, çoban değneği demiri ve çeşitli mutfak bıçakları el emeğiyle üretilirken, eski tarım aletleri de onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor. Lise öğrenimini sürdüren 15 yaşındaki oğlu Gevergis Akdemir de okuldan arta kalan zamanlarda babasının yanında çalışarak mesleğin inceliklerini öğreniyor. Baba Akdemir, böylece yaklaşık üç asırlık aile geleneğini 8'inci kuşağa aktarmayı hedefliyor.

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Mardinde 3 asırlık çekiç sesi: Süryani demirci, ata mesleğini oğluyla 8’inci kuşağa taşıyor

“YAZ AYLARINDA ÇOK ZORLANIYORUZ”

İlçede yaşayan tek Süryani aile olduklarını belirten Cemil Akdemir, yaz aylarında artan sıcaklıkların çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını ifade ederek, "Sıcaklık bu sene bizi gerçekten bayağı zorluyor. Temmuz ayındayız ve hava olması gerekenden biraz daha sıcak. Biz de terliyoruz, suyumuzu içiyoruz ve o şekilde mesleğimize devam ediyoruz. Gerçekten çok zor. Çünkü burada ne pervane koyabiliyorsunuz ne de klima. Burası tozlu bir ortam. Terlediğimiz için pervane ya da klimanın etkisiyle hemen hasta olabiliyoruz. Onun için mecburen bu sıcağı çekiyoruz. Bizim ve fırıncıların mesleği yaz aylarında bayağı zor" dedi.

Mardinde 3 asırlık çekiç sesi: Süryani demirci, ata mesleğini oğluyla 8’inci kuşağa taşıyor

“DEMİRCİ AİLESİ OLARAK TANINIYORUZ”

Oğlu Gevergis'i de 8’inci kuşak demirci olarak yetiştirdiğini belirten Akdemir, "Sanatımızı her zaman olduğu gibi dürüstçe, özveriyle ve sağlamlıkla devam ettiriyoruz. Ben bu işe ilkokul beşinci sınıftan beri devam ediyorum. Babamın yanında çırak olarak çalıştım ve şu anda bu işin ustasıyım. Toplamda yaklaşık 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. 7 kuşağın son temsilcisi olarak bu mesleği ben devam ediyorum. Dedelerimizden beri demircilik yapıyoruz. Bize 'Demirci ailesi' diyorlar. Çocuklarıma da bu mesleği öğretiyorum. Şu anda Ömerli'de yaşayan tek Süryani aileyiz. Halimizden ve yaşantımızdan gayet memnunuz. İnsanlar bizi seviyor, biz de insanları seviyoruz. Burada kalış sebebimiz de zaten sevgi ve saygı ortamının var olmasıdır" diye konuştu. 

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Mardinde 3 asırlık çekiç sesi: Süryani demirci, ata mesleğini oğluyla 8’inci kuşağa taşıyor

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#Cemil Akdemir#Gevergis Akdemir#Demirci

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