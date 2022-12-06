Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 12 yaralı, 7 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 15:46

Mardin'de, 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 12 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki adliye binası önünde meydana geldi. Yüksel, Sungur ve Birleşik aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T. (35), M.T. (20), A.Y. (19), B.Y. (33), D.Y. (29), M.Y. (51), Y.Y. (50), A.Y. (42), N.B. (40), A.B. (49), R.B. (45) ve Y.C. (30) ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Kızıltepe#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan