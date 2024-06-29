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Mardin’de 3 aile arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Mardin#Artuklu#Cinayet
Mardin’de 3 aile arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 12:18

Mardin’in Artuklu ilçesinde ‘kız isteme’ yüzünden akraba 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ümran Olgun (35) hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan Olgun, Çimen ve Bağış aileleri arasında ‘kız isteme’ yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ümran Olgun, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Olgun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olgun’un cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Y.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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#Mardin#Artuklu#Cinayet

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