Mardin'de 220 metre uzunluğundaki halı motifli cadde ilgi görüyor

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Kızıltepe Belediyesi'ne 4 Kasım 2019'da Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Hüseyin Çam döneminde, eski Hastane Caddesi'nde yapılan çalışma kapsamında; 471 metrekare bordür, 2 bin 29 metrekare parke ve bin 912 metrekare kaldırım taşı döşenerek caddeye halı görünümü kazandırıldı.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI

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Işıklandırma ve peyzaj düzenlemesi yapılan, manolya ağaçlarıyla donatılan ve araç trafiğine kapatılarak yayalara açılan caddeye 'Halı Caddesi' adı verildi. Aradan geçen 6 yıla rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve ilçenin simgelerinden biri haline gelen cadde, dronla görüntülendi.

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“DESENLER SOLDU, YENİLENİRSE İYİ OLUR”

Caddede sık sık yürüyüş yaptığını belirten Enes Karaaslan, "Halı Caddesi 6 yıl önce yapıldı. Zamanla halı desenleri soldu, yenilenirse iyi olur. Bir de cadde araç trafiğine kapalı, sadece yayalara açık ama araçlar ve özellikle motosikletler giriyor. Bu da yayalar ve çocuklar için tehlike arz ediyor. Bunun denetlenmesi lazımdır. Caddenin sağında ve solundaki bankların da yenilenmesini istiyoruz" dedi.

“EVİMİZİN BİR ODASI GİBİ”

Caddenin ilçenin en güzel alanlarından biri olduğunu belirten Abdurrahman Denk ise "Özellikle halı deseni çok ilgi çekti. Evimizin bir odası gibi. Her akşamüstü burada yürüyüşe çıkıyorum, banklarda oturup dinleniyoruz. Burası çok güzel ama bakımın yapılması lazımdır" diye konuştu.