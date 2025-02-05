Mardin’de 21 kişinin öldüğü korkunç kazada istenen cezalar belli oldu

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Kaza, 20 Ağustos 2022'de Derik ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp, devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

33 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAZA

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı.

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Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

TIR ŞOFÖRLERİNİN 15’ER YIL HAPSİ İSTENDİ

Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. tutuksuz olarak Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. TIR şoförleri Umut Gündüz 20 Haziran 2023’teki 3’üncü, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023’teki 4’üncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Dün Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7’nci duruşması 27 Şubat 2025 tarihine ertelenirken, savcı da esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetini sundu. Mütalaada; sanıklardan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı asli kusurlu bulunarak, TCK Madde 85/2’den cezalandırılmasını istedi. TIR kazasına ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık, 2 şoför hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isterken, araçların bağlı olduğu şirket sahipleri hakkında ise beraat istedi.

‘ASLİ DERECEDE KUSURLU BULUNDU’

Mütalaada, TIR şoförleri Yunus Şataflı ile Umut Gündüz'ün iniş eğimli yolda ilerlerken araçların teknik özellikleri, yükü ve yol yapısını dikkate alarak uygun vites ve hızla sürdürmeye yeterli özeni göstermedikleri, sık fren kullanımı ile aracının fren sisteminin ısınmasına ve fren etkisinin zayıflamasına sebebiyet verdiklerine dikkat çekilerek, asli derecede kusurlu bulundu.

Sanıkların yüksek eğimli yolda hatalı vites kullanımı ve fren aşınmasını göz ardı ettiklerine dikkat çekilen mütalaada, sanıkların sevk ve idarelerindeki araçlar ile ilerlerken hız sınırlarını ve trafik levhalarını dikkate almadıkları ifade edildi.

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Mütalaanın devamında, TIR şoförleri Yunus Şataflı ile Umut Gündüz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 maddesi gereğince 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebep olma' suçlaması ile 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, firma sahipleri K.G., M.A. ve K. M. G. hakkında ise beraat kararı verilmesi talep edildi.

27 Şubat’taki duruşmada, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmaları bekleniyor. (DHA)