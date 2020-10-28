Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıkarıldı, Süryaniler tepkili

Mardin'in Teker Mahallesi, Akın Sokak üzerinde bulunan ve yıllardır depo olarak kullanılan Mor Yuhanna Süryani Kilisesi, tapusunu elinde bulunduran İbrahim Aycun tarafından bir emlakçı aracılığıyla 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarıldı.

Hristiyanlık dininin en eski ibadethanelerinden olan Mor Yuhanna Süryani Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kültür varlığı olarak tescili yapı olarak belirlenmiş. Aycun tarafından satışa çıkarılan Mor Yuhanna Süryani Kilisesi'yle ilgili verilen satış ilanında 'Mülk şahsa ait özel bir mülktür herhangi bir kuruma ait değildir' ibaresinin yer alması dikkat çekti.

İlanda kilesinin özellikleri arasında ise içerisinde güneşe yönelik cepheli ibadet yeri ve 3 din adamına ait mezarın olduğu belirtildi.

'İBADETHANELERİN PARAYLA SATILMAMASI GEREK'

Süryaniler için önem arz eden kilisenin satılığa çıkarılması tepkilere neden oldu. Kırklar Kilisesi Ruhanisi Gabriyel Akyüz, ibadethanelerin parayla satılmaması gerektiğini ifade ederek, kendilerinin alacak imkanları olmadığını bu nedenle devletin almasını istediklerini söyledi.

Akyüz, "Kilise bir vatandaşın adına tapulu olarak tescillidir. Kendisi de başka birisinden satın aldığını anlatmıştı daha önce. Kilisenin şu anki hali çok kötü bir vaziyette. Ben defalarca ziyaret ettim. 5 yıl önce yine bu şekilde satışa sunmuştu. Kilise alınıp, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilirse iyi olur. Bizim vakfımızın bu kadar parası yoktur. Paramız olsaydı satın alırdık" dedi.