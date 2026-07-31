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Mardin'de 1500 mozaik ele geÃ§irildi... 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Mardin Mozaikleri#Tarihi Eser KaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±#Roma Dönemi Sanat
Mardinde 1500 mozaik ele geÃ§irildi... 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 19:43

Â MARDÄ°N'de jandarmanÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, GeÃ§ Roma DÃ¶nemi'ne ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen yaklaÅŸÄ±k 1500 yÄ±llÄ±k figÃ¼rlÃ¼ taban mozaiÄŸi ile Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi. 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde, Ã–merli ve Derik Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve izinsiz kazÄ± faaliyetlerinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Operasyonda, GeÃ§ Roma DÃ¶nemi'ne ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen yaklaÅŸÄ±k 1500 yÄ±llÄ±k figÃ¼rlÃ¼ taban mozaiÄŸinin yanÄ± sÄ±ra 1 sikke, 2 yÃ¼zÃ¼k, 13 tarihi obje, 3 deÄŸerli taÅŸ ve antik roma sikkeleri ile ilgili kaynak kitap ele geÃ§irildi. Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Mardinde 1500 mozaik ele geÃ§irildi... 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Mardin Mozaikleri#Tarihi Eser KaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±#Roma Dönemi Sanat

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