Mardin'de 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç, silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Son yolculuğuna uğurlandı

#Mardin#Derik#Nur Banu Ötünç
Mardin’in Derik ilçesinde kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Anne ve babası çalışmak için Antalya’da olan Nur Banu Ötünç, halasının evinde kalmaya başladı. Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Ötünç, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı.

2 ÇOCUK AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti. Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden alındı.

14 YAŞINDAKİ NUR BANU, SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Nur Banu Ötünç’ün cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak evlerinin olduğu kırsal Pirinçli Mahallesi’ne getirilerek aile mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara mı ateşle aldığı otopsi raporu ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

