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Mardin'de 13 yaşındaki Hasan Çapat'tan 5 gündür haber alınamıyor

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Kayıp Çocuk
Mardinde 13 yaşındaki Hasan Çapattan 5 gündür haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 13:19

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 5 gün önce evinden çıkan 13 yaşındaki Hasan Çapat’tan haber alınamıyor. Hasan Çapat'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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Kızıltepe ilçesi merkez Şahkulubey Mahallesi’nde yaşayan Hasan Çapat, 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Çocuklarının gece eve dönmemesi üzerine ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Hasan Çapat’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hasan’ın amcası Aydın Çapat, yeğenini bulabilmek için Kızıltepe ve çevresinde arama yaptıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Hasan Çapat'ı arama çalışmaları sürüyor.

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#Mardin#Kızıltepe#Kayıp Çocuk

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