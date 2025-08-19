Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep Sut'un şüpheli ölümü! Kayalıklardan düşerek öldüğü iddiası araştırılıyor

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Zeynep Sut’un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BATTANİYEYE SARILI HALDE BABASININ OTOMOBİLİNDE BULUNDU

Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut’u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

