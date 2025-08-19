×
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep Sut'un şüpheli ölümü! Kayalıklardan düşerek öldüğü iddiası araştırılıyor

#Mardin#Derik#Zeynep Sut
Mardinde 12 yaşındaki Zeynep Sutun şüpheli ölümü Kayalıklardan düşerek öldüğü iddiası araştırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 08:53

Mardin’in Derik ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düştüğü iddia edilen 12 yaşındaki Zeynep Sut hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut’un cansız bedenini, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Zeynep Sut’un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BATTANİYEYE SARILI HALDE BABASININ OTOMOBİLİNDE BULUNDU

Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut’u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

