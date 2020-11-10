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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Mardin'de 10 Kasım töreni

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Mardin'de 10 Kasım töreni
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MARDİN'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Mardinde 10 Kasım töreni
Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Vali Yardımcısı Recep Aydın, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı'nın okunurken, bayraklar yarıya indirildi. Tören, konuşma ve şiirler ile sona erdi. 

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