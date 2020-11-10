MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
GeriGündem Mardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Mardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

MARDİN'in Savur ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde yapılan aramada 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram esrar ele geçirildi.

Savur'da jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Safa Mahallesi'nde oturan U.G.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi alındı. Bunun üzerine U.G.'nin evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Sabuh' ile yapılan aramada, evin gizli bölmelerinde 8 kalıp halinde 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında evinde bulunmayan U.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle