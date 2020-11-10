Mardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Savur'da jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Safa Mahallesi'nde oturan U.G.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi alındı. Bunun üzerine U.G.'nin evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Sabuh' ile yapılan aramada, evin gizli bölmelerinde 8 kalıp halinde 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında evinde bulunmayan U.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.