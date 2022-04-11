Mardin ve Tunceli'de toz taşınımı etkili oldu!

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Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın Tunceli semalarındaki gösterisinde Uzun Çayır Baraj Gölü kıyısındaki Munzur Üniversitesi'nde yüzlerce kişi izledi. Savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları'nın 1 saat olarak planlanan gösteri uçuşu, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle 20 dakika sürdü. Gösteri kısa sürmesine rağmen seyircilerin uçaklar her geçtiğinde alkışladığı ve o anları cep telefonu kameralarına kaydettikleri görüldü.

Etkinliği izlemeye gelen Vali Mehmet Ali Özkan, "Bir zamanlar hep terörle, terör örgütleriyle anılan ilimiz ne mutlu ki güzellikler ve güzel organizasyonlarla yoluna devam ediyor. İnşallah gelecekte Tunceli; coğrafyasıyla, doğasıyla, güzellikleri ve güzel insanlarıyla bölgesinin birincisi olma yolunda ilerliyor. Bugün ilimizde, Munzur Üniversitemizde Türk Hava Kuvvetlerimizin göz bebeği Türk Yıldızları’nın gösterilerini izledik. Gerçekten kalabalık, coşku ve birliktelik vardı. Bu vesileyle de Türk Yıldızları ekibine selamlarımızı yolluyorum. İnşallah Tunceli ileriki süreçte, daha bir ve beraber şekilde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Heyecanla bir araya geldik, epeyce kalabalık vardı ancak hava şartlarının değişmesi, gösterinin kısa sürmesine sebebiyet verdi. İnşallah tekrarında daha güzel bir gösteri, daha coşkulu bir kalabalıkla birlikte olacağız" dedi.

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Vatandaşlar da Türk Yıldızları'nın gösterisinden memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Mardin’de kent merkezinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Oluşan toz bulutuyla bazı noktalarda düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşatırken, evlerin balkonları ve araçlar da bu durumdan etkilendi.



Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini belirtti. Salı gününün ilk saatlerinden itibaren de yüksek kesimlerde ‘zirai don’ tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.