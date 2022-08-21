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Mardin ve Gaziantep'teki kazalar... MHP lideri Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir

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#MHP#Trafik#Mardin
Mardin ve Gaziantepteki kazalar... MHP lideri Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 14:22

Gaziantep ve Mardin’de yaşanan, 35 kişinin hayatını kaybettiği iki trafik kazası Türkiye’yi yasa boğdu. Türkiye, Gaziantep’teki 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın şokundayken bir katliam gibi kaza da Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli kazalar ile ilgili açıklama yaparken, 'Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir.' dedi.

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Bahçeli, Gaziantep, Mardin, Afyonkarahisar ve Rize'de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı, kazalarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Bir günde gerçekleşen kazaların yüreklere ateş düşürdüğünü belirten Bahçeli, “Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır.

'TRAFİK TERÖRÜYLE TAVİZSİZ BİR MÜCADELE İCRA EDİLMELİDİR'

Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’mize hakim olan huzur ve sükûnet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah’ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum.”

 

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