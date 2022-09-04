Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mardin Valiliği’nden ’Adem Kara’ açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Mardin Valiliği#Adem Kara#Silah
Mardin Valiliği’nden ’Adem Kara’ açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 00:05

Mardin Valiliği, suç kaydı bulunan ve kaçtığı sırada personelin silahının ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Adem Kara ile ilgili açıklama yaptı. Valilik, personelin takibe aldığı sırada kaldırıma ayağının takılması sonucu silahın ateş aldığı ve Adem Kara’nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül’de ilçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Midyat Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi’nde, suç kaydı mevcut 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi. Öte yandan valilik açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparsanız yapın, bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınızSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparsanız yapın, bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınızHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Sahte kimlikle yakalanmıştı HDPli Semra Güzel tutuklandıSahte kimlikle yakalanmıştı! HDP'li Semra Güzel tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin Valiliği#Adem Kara#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie